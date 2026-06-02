Knochenbrüche und Niere gerissen: Brutale Attacke auf Volksfest in Gera

Gera - Anfang Mai wurde ein 43-Jähriger während des Hofwiesenparkfestes in Gera brutal angegriffen und schwer verletzt.

Nach einem brutalen Angriff während des Hofwiesenparkfestes in Gera sucht die Polizei nach den Tätern. (Symbolfoto) © 123RF/udo72

Wie die Polizei berichtet, hatte sich die Attacke am 3. Mai gegen 0.25 Uhr zugetragen.

Zunächst hatten zwei Passanten beobachtet, wie eine bislang unbekannte Personen von einem ebenfalls unbekannten Mann zu Boden gebracht und gewürgt wurde. Als die beiden Zeugen dem Opfer zu Hilfe eilten, wurden sie selbst angegriffen.

Ein 43-Jähriger war hierbei von einem bislang noch unbekannten Täter gepackt und zu Boden geworfen worden. Im weiteren Verlauf hatten mehrere unbekannte Männer auf das am Boden liegende Opfer eingetreten. Dem 43-Jährigen wurden bei dem Angriff mehrere Knochen gebrochen. Außerdem erlitt er einen Nierenriss.