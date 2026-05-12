Großbrand in Waschanlage: Massive Schäden legen Betrieb lahm

Gera - Eine Auto-Waschanlage ist in Gera durch ein Feuer am Montagnachmittag gegen 16 Uhr komplett zerstört worden. Die Feuerwehr war mit einem großen Aufgebot über Stunden im Einsatz, bis Rauch und Flammen bekämpft waren, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle der Ostthüringer Stadt.

Dichter Rauch über Gera: Eine Auto-Waschanlage brannte komplett aus. © Bodo Schackow/dpa

Es gab einen Verletzten, der mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden sei.

Zur Brandursache seien die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Zum Sachschaden könnten noch keine Angaben gemacht werden.

Bei dem Großbrand im Nordosten von Gera waren zeitweise bis zu 35 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehren der Ortsteile und mehrere Löschfahrzeuge im Einsatz.

Sie seien gegen 15.50 Uhr alarmiert worden. Die Brandbekämpfung dauerte bis gegen 18.30 Uhr.