Wilde Prügelei zwischen Fußballfans: Mehrere Personen verletzt

Gera - In Gera haben sich am Donnerstagabend mehrere Fußballfans geprügelt.

In Gera gab es am Donnerstagabend eine Auseinandersetzung zwischen Fußballanhängern. (Symbolfoto) © 123RF/bernardojbp

Wie die Polizei am Freitag berichtet, hatte sich der Vorfall in der Straße ereignet. Beteiligt waren mehrere Menschen aus dem Umfeld der Fanszene eines örtlichen Fußballvereins.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren zwei Gruppen gegen 18.25 Uhr zunächst verbal aneinandergeraten. Im Anschluss eskalierte der Streit und die Beteiligten schlugen und traten gegenseitig aufeinander ein. Mehrere Personen wurden hierbei verletzt.