Wilde Prügelei zwischen Fußballfans: Mehrere Personen verletzt
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Gera - In Gera haben sich am Donnerstagabend mehrere Fußballfans geprügelt.
Wie die Polizei am Freitag berichtet, hatte sich der Vorfall in der Straße ereignet. Beteiligt waren mehrere Menschen aus dem Umfeld der Fanszene eines örtlichen Fußballvereins.
Nach bisherigen Erkenntnissen waren zwei Gruppen gegen 18.25 Uhr zunächst verbal aneinandergeraten. Im Anschluss eskalierte der Streit und die Beteiligten schlugen und traten gegenseitig aufeinander ein. Mehrere Personen wurden hierbei verletzt.
Ein Teil der Mitwirkenden konnte noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchten. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung ein und ermitteln nun.
Titelfoto: 123RF/bernardojbp