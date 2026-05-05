26-Jähriger dreht völlig durch und droht, aus Fenster zu springen

Gera - Zahlreiche Rettungskräfte waren am Montagabend in Gera gefragt. Ein Mann hatte mit einem Sprung aus einem Mehrfamilienhaus gedroht.

Der Mann (26) hatte sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. © Björn Walther/bw.pictures - Medienproduktion

Wie die Polizei am Dienstagmorgen erklärte, soll sich ein 26-Jähriger in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben.

Neben der Androhung, aus dem Fenster zu springen, hatte er auch angekündigt, ein Feuer legen zu wollen. Zwischenzeitlich hatte sich der Mann auch mit mehreren Gegenständen bewaffnet und unter anderem einen Fernseher sowie eine Tasche auf die Straße geworfen.

Die Polizei war sehr behutsam vorgegangen und hatte zunächst versucht, mit dem 26-Jährigen ins Gespräch zu kommen. Nachdem diese Bemühung gescheitert war, verschafften sich die Einsatzkräfte Zutritt zur Wohnung des Mannes und konnten ihn überwältigen.

Er wurde gesichert, mit auf dem Rücken fixierten Händen abgeführt und zu einem bereitstehenden Rettungswagen gebracht. Dort wurde er dann medizinisch betreut.

Verletzt wurde den Angaben nach niemand. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.