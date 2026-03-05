Ehepaar getötet: Rentnerin muss Führerschein nach Unfall abgeben

Gera - Eine Rentnerin hatte am 23. Februar auf einem Parkplatz in Gera zwei Fußgänger überfahren! Die 88-Jährige musste nun ihren Führerschein abgeben.

Bei dem Unfall kam ein älteres Ehepaar ums Leben. © Bodo schackow

Wie die Polizei mitteilte, wurde die Fahrerlaubnis der Seniorin sichergestellt und der Fall an die Staatsanwaltschaft übergeben.

Die Seniorin wollte am Montagnachmittag des 23. Februars auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Dornaer Straße rückwärts aus einer Parklücke fahren und hatte hierbei zwei Fußgänger überrollt.

Ein 75-Jähriger war bei dem Unfall bereits am Unglücksort gestorben. Die 71-jährige Ehefrau des Mannes starb wenige Tage später im Krankenhaus an den Folgen ihrer schweren Verletzungen.

Die Polizei vermutet, dass die Rentnerin ihren Suzuki beim Ausparken nicht korrekt bedient hatte. Sie hatte offenbar Gas gegeben, anstatt den Fuß vom Pedal zu nehmen. Das Fahrzeug war danach mit hoher Geschwindigkeit über den Parkplatz gefahren.