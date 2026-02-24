Tödlicher Parkplatz-Unfall: 75-Jähriger stirbt, Ehefrau kämpft um ihr Leben

Gera - Eine Rentnerin hatte am Montag zwei Fußgänger auf einem Parkplatz in Gera überfahren. Nun gibt es mehr Details zu den Opfern und dem Unfallhergang.

Die Polizei hatte den Unfallbereich abgesperrt. © Bodo schackow

Wie die Polizei am Dienstag erklärte, handelt es sich bei dem verstorbenen Fußgänger um einen 75-Jährigen. Er war bereits am Unglücksort seinen Verletzungen erlegen.

Seine 71-jährige Ehefrau war lebensgefährlich verletzt worden. Sie liegt weiterhin im Krankenhaus. Ihr Zustand sei kritisch, hieß es.

Der folgenschwere Unfall hatte sich am Montagnachmittag gegen 14.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Dornaer Straße abgespielt. Eine 88-Jährige wollte rückwärts aus einer Parklücke fahren und hatte hierbei zwei Fußgänger überrollt.

Die Polizei vermutet, dass die Rentnerin ihren Suzuki beim Ausparken nicht korrekt bedient hatte. Sie hatte offenbar Gas gegeben, anstatt den Fuß vom Pedal zu nehmen. Das Fahrzeug war danach mit hoher Geschwindigkeit über den Parkplatz gefahren. Ein Gutachten soll nun den genauen Unfallhergang klären.