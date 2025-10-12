Mann will vor Festnahme fliehen und wählt ein ungewöhnliches Versteck

Gera - In 33-Jähriger hat sich in Gera ein ungewöhnliches Versteck vor der Polizei gesucht: Er kroch in einen Schrank.

Am Ende klickten bei dem 33-Jährigen allerdings die Handschellen. (Symbolfoto) © Johannes Neudecker/dpa

Das Versteckspiel hatte jedoch keinen Erfolg. Der Mann, gegen den ein Haftbefehl wegen unbezahlter Forderungen vorlag, wurde von den Beamten entdeckt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Polizei hatte am Samstag an der Wohnung seiner 35-jährigen Lebensgefährtin in Gera-Zwötzen geklingelt, um den Haftbefehl zu vollstrecken oder die offene Summe einzutreiben.

Es habe eine Weile gedauert, bis sie Einlass erhielten, berichteten die Beamten.