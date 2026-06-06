Großübung in Gera: Ernstfall wird geprobt, über 100 Personen beteiligt
Gera - Im Stadtgebiet Gera wird am heutigen Samstag (6. Juni) eine Großübung im Zivil- und Katastrophenschutz durchgeführt.
Wie die Stadt Gera mitteilte, findet die erste, große Stellprobe der Medizinischen Task Force (MTF 26) Thüringen Ost statt.
Den Angaben nach beteiligen sich rund 125 Helfer und Retter an der Großübung. Das simulierte Szenario ist ein Erdbeben, welches die Infrastruktur und medizinische Einrichtungen zerstört hat.
Die Rettungskräfte proben hierbei die Erstversorgung sowie den Weitertransport von einer großen Anzahl von Verletzten. Ein reibungsloses und schnelles Zusammenarbeiten der Einsatzkräfte soll durch diese Übung trainiert werden, heißt es. Am frühen Nachmittag soll der Einsatz abgeschlossen sein.
Damit die Großübung bestmöglich simuliert werden kann, waren im Vorfeld freiwillige Verletzten-Darsteller gesucht worden.
Die Medizinische Task Force 26 (MTF 26) ist eine spezielle taktische Katastrophenschutzeinheit des Bundes, die in den vergangenen Jahren aufgebaut wurde und für Ostthüringen zuständig ist. Im Großschadenslagen und im Verteidigungsfall soll die Taskforce eine große Anzahl Verletzter versorgen und hierbei mit Hilfsorganisationen, Rettungsdiensten und Feuerwehren zusammenarbeiten.
Titelfoto: Stadt Gera, Amt für Brand- und Katastrophenschutz