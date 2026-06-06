Großübung in Gera: Ernstfall wird geprobt, über 100 Personen beteiligt

Gera - Im Stadtgebiet Gera wird am heutigen Samstag (6. Juni) eine Großübung im Zivil- und Katastrophenschutz durchgeführt.

Im Geraer Stadtgebiet findet am Samstag eine Großübung statt. (Symbolfoto) © Stadt Gera, Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Wie die Stadt Gera mitteilte, findet die erste, große Stellprobe der Medizinischen Task Force (MTF 26) Thüringen Ost statt.

Den Angaben nach beteiligen sich rund 125 Helfer und Retter an der Großübung. Das simulierte Szenario ist ein Erdbeben, welches die Infrastruktur und medizinische Einrichtungen zerstört hat.

Die Rettungskräfte proben hierbei die Erstversorgung sowie den Weitertransport von einer großen Anzahl von Verletzten. Ein reibungsloses und schnelles Zusammenarbeiten der Einsatzkräfte soll durch diese Übung trainiert werden, heißt es. Am frühen Nachmittag soll der Einsatz abgeschlossen sein.

Damit die Großübung bestmöglich simuliert werden kann, waren im Vorfeld freiwillige Verletzten-Darsteller gesucht worden.