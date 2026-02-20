Rentnerin brutal abgezockt: Polizei sucht nach dieser Betrügerin

Gera - Eine Seniorin aus Gera wurde skrupellos ausgenommen. Nun sucht die Kripo nach der Betrügerin.

Mit diesem Bild wird nach der bislang unbekannten Frau gesucht. © Landespolizeiinspektion Gera

Wie die Polizei am Freitag (20. Februar) erklärte, hatte sich der Vorfall am 26. Juni 2025 zugetragen.

Eine 83-Jährige hatte einen sogenannten Schockanruf erhalten. Die bislang noch unbekannten Täter hatten der Seniorin erzählt, dass eine ihr nahestehende Angehörige einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe.

Damit die angebliche Haftstrafe abgewendet werden kann, wurde die Rentnerin aufgefordert, eine hohe Geldsumme zu zahlen. Gegen 14.30 Uhr übergab die 83-Jährige im Bereich Lortzingstraße und Vollersdorfer Straße einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag an eine bislang unbekannte Frau.

Die Täterin lief anschließend in Richtung Vollersdorfer Straße. Ein Fahrzeug konnte nicht festgestellt werden. Trotz einer eingeleiteten Fahndung konnte die Dame nicht aufgegriffen werden.

Sie wurde wie folgt beschrieben: