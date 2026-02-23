Rentnerin überfährt zwei Menschen: Ein Fußgänger stirbt, einer in Lebensgefahr
Gera - In Gera hat sich zum Wochenstart ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet.
Wie die Polizei berichtet, hatte sich das Unglück gegen 14.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Dornaer Straße zugetragen.
Eine 88-jährige Autofahrerin fuhr rückwärts aus einer Parklücke raus und überrollte aus bislang ungeklärter Ursache zwei Fußgänger.
Einer der beiden Passanten wurde hierbei getötet. Die zweite Person erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Die Polizei hat den Unglücksort abgesperrt und versucht, zusammen mit einem Gutachter den Unfallhergang zu rekonstruieren. Weitere Details sind derzeit noch nicht bekannt.
