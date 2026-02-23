Rentnerin überfährt zwei Menschen: Ein Fußgänger stirbt, einer in Lebensgefahr

Gera - In Gera hat sich zum Wochenstart ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet.

Der Unfall hatte sich auf einem Parkplatz ereignet. (Symbolfoto) © 123RF/aogreat

Wie die Polizei berichtet, hatte sich das Unglück gegen 14.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Dornaer Straße zugetragen.

Eine 88-jährige Autofahrerin fuhr rückwärts aus einer Parklücke raus und überrollte aus bislang ungeklärter Ursache zwei Fußgänger.

Einer der beiden Passanten wurde hierbei getötet. Die zweite Person erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.