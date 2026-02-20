Wegen eines Straßenausbaus müssen mehrere Bäume gefällt werden

Weimar - Wegen einer bevorstehenden Baumaßnahme müssen in Weimar zahlreiche Bäumen abgeholzt werden.

Die Humboldtstraße in Weimar wird ausgebaut. Aus diesem Grund werden sieben Bäume gefällt. © Stadt Weimar

Wie die Stadt erklärte, wird die Humboldtstraße zwischen dem Kreisverkehr an der Cranachstraße und der Theodor-Körner-Straße ausgebaut. Aus diesem Grund müssen zwischen Kreuzung Cranachstraße und der Einmündung Windmühlenstraße insgesamt sieben Bäume gefällt werden.

Das Roden der Bäume wird in der kommenden Woche (ab 23. Februar) stattfinden und vor dem Ende der Schutzzeit für Brutvögel (28. Februar) beendet sein. Nach Abschluss der Baumaßnahme werden neue Bäume an geeigneten Standorten in der Umgebung vollständig neu gepflanzt, heißt es.

Baubeginn für den ersten Abschnitt (Kreuzungsbereich Cranachstraße bis zur Einmündung Windmühlenstraße) ist für Mitte 2026 geplant.