Wegen eines Straßenausbaus müssen mehrere Bäume gefällt werden
Weimar - Wegen einer bevorstehenden Baumaßnahme müssen in Weimar zahlreiche Bäumen abgeholzt werden.
Wie die Stadt erklärte, wird die Humboldtstraße zwischen dem Kreisverkehr an der Cranachstraße und der Theodor-Körner-Straße ausgebaut. Aus diesem Grund müssen zwischen Kreuzung Cranachstraße und der Einmündung Windmühlenstraße insgesamt sieben Bäume gefällt werden.
Das Roden der Bäume wird in der kommenden Woche (ab 23. Februar) stattfinden und vor dem Ende der Schutzzeit für Brutvögel (28. Februar) beendet sein. Nach Abschluss der Baumaßnahme werden neue Bäume an geeigneten Standorten in der Umgebung vollständig neu gepflanzt, heißt es.
Baubeginn für den ersten Abschnitt (Kreuzungsbereich Cranachstraße bis zur Einmündung Windmühlenstraße) ist für Mitte 2026 geplant.
Die sechsarmige Kreuzung wird zu einem Kreisverkehr umgebaut. Außerdem werden die beiden Bushaltestellen zentral an den Zufahrten zum Kreisverkehr angeordnet und barrierefrei ausgebildet, erklärte die Stadt.
Titelfoto: Stadt Weimar