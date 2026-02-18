"Gerade hier sollte das 'Nie wieder!' gelten": Thüringer AfD-Chef Höcke wehrt sich gegen Simson-Kritik

Erfurt - Das Simson-Moped als Politikum: Erst kritisierten die Nachfahren der jüdischen Familie Simson die Vereinnahmung der Marke durch die AfD - jetzt wehrt sich der Thüringer AfD -Chef Björn Höcke .

Thüringens AfD-Chef Björn Höcke (53) wehrt sich gegen die Kritik für die Vereinnahmung der jüdischen Marke Simson. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa

Höcke hat sich wiederholt auf Maschinen der ostdeutschen Traditionsmarke ablichten lassen und sie in Wahlkampfreden erwähnt. Nun nannte er die Äußerungen der Nachfahren der Familie "befremdlich".

"Die Nutzung von Alltagsobjekten als 'Vereinnahmung' zu deuten, ersetzt Argumente durch Symbolhysterie", meinte Höcke.

"Gerade hier sollte das 'Nie wieder!' gelten: keine Kollektivzuweisung, keine Gesinnungsverdächtigung, keine politische Erbschuld."

Die Wendung "nie wieder" wird seit dem Zweiten Weltkrieg meist im Zusammenhang mit "nie wieder Faschismus" oder "nie wieder Krieg" verwendet. Höcke deutet sie hier um.