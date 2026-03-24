Nichts für schwache Nerven: Buchpremiere von Sebastian Fitzek 670 Meter unter der Erde

Sondershausen (Thüringen) - Eine Buchpremiere an einem Ort, der schon allein für schaurige Vorstellungen sorgen kann: 670 Meter unter der Erde haben Bestseller-Autor Sebastian Fitzek (54) und Annika Strauss (41) am Samstagabend im Bergwerk Sondershausen ihr gemeinsames Buch "REM" vorgestellt.

Sebastian Fitzek (54) stellte am Samstagabend gemeinsam mit Annika Strauss (41) im Bergwerk Sondershausen ihr gemeinsames Buch "REM" vor. © Heiko Rebsch/dpa

Es war die erste Lesung dieser Art an diesem besonderen Ort – inklusive Gruselfaktor schon auf dem Weg nach unten. Fitzek brachte es selbst auf den Punkt: "Wir fahren mit dem Fahrstuhl des Grauens zu unseren Albträumen."

Während der Lesung trugen die beiden Autoren Passagen aus Kapiteln ihres gemeinsamen Buches "REM" vor und gaben den Zuhörern Einblicke in die Entstehung des Buches und ihre Zusammenarbeit.

Inhaltlich dreht sich die Geschichte vor allem um Träume und Albträume.

"Es geht in erster Linie auch um Träume, um Albträume, und die Frage: 'Was wäre, wenn wir unsere Träume genau analysieren könnten, indem wir sie anschauen?'", erklärte Sebastian Fitzek im Interview mit TAG24.