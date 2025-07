Betrüger ergaunern mit fieser Masche reichlich Geld von einer 81-Jährigen

Alles in Kürze

Die Polizei teilte am Freitag mit, dass Betrüger am Dienstag 54.000 Euro "von einer 81-Jährigen aus Hermsdorf" ergaunert hätten.

Der Schwindel sei aufgeflogen, "als die Enkelin zu Besuch war und die 81-Jährige nach dem Wohlbefinden der eigenen Tochter fragte."

Laut den Beamten sollte diese festgenommen worden sein, da sie bei einem vermeintlichen Verkehrsunfall eine Person getötet habe. Die übergebene Summe sei die geforderte Kautionszahlung gewesen.

Die Polizei teilte in diesem Zusammenhang mit: "So alt wie die Masche der Betrüger ist, das Vorgaukeln eines Verkehrsunfalls sowie der damit verbundenen Aussetzung der angedrohten Haft gegen eine Kautionszahlung, so erfolgreich ist diese leider auch."