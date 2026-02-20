In Thüringen werden wieder deutlich mehr Lehrkräfte eingestellt

Erfurt - Im ersten Schulhalbjahr sind in Thüringen 652 Lehrerinnen und Lehrer eingestellt worden.

In Thüringen wurden zuletzt wieder mehr Lehrkräfte eingestellt. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Dies seien rund zehn Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte das Bildungsministerium in Erfurt mit. Aus dem Schuldienst ausgeschieden sind nach vorläufigen Zahlen 247 Lehrerinnen und Lehrer. In der zweiten Schuljahreshälfte scheiden aber erfahrungsgemäß mehr Lehrkräfte aus - etwa, weil sie in den Ruhestand wechseln. Außerdem waren im Stellenportal des Landes rund 500 Lehrerstellen ausgeschrieben.

"Bei aller positiven Entwicklung ist uns jedoch wichtig, deutlich zu machen: Es gibt weiterhin hohe Einstellungsbedarfe, diese verschieben sich jedoch bereits spürbar", sagte Thüringens Bildungsminister Christian Tischner (44, CDU).

So sei der Bedarf an Grundschulen bereits leicht rückläufig. Im ersten Schulhalbjahr sind demnach 158 Grundschullehrer unbefristet eingestellt worden, im Vorjahreszeitraum waren es 181. An Regelschulen, wo der Lehrermangel als besonders akut gilt, wurden 139 Lehrkräfte eingestellt, im Vorjahreszeitraum waren es 107.

Das Bildungsministerium hatte im November ein Programm für bestimmte Grundschullehrer gestartet, um sie für den Unterricht an Regelschulen zu gewinnen.