Illegale Ausgrabung: Mann legt Burgreste ohne Erlaubnis frei

Weimar/Eisenach - Durch einen schweren Fall illegaler Archäologie sind Überreste einer nahe der Wartburg bei Eisenach gelegenen Burganlage gefährdet worden.

An den bestehenden baulichen Resten auf der Burganlage "Metilstein" hatte ein Mann illegale Ausgrabungen durchgeführt. © A. Humme/TLDA, Weimar/dpa

An den Überresten der Anlage "Metilstein" seien im Sommer 2025 über mehrere Wochen nicht genehmigte Grabungen durchgeführt worden, teilte das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie in Weimar mit. An drei Stellen der mittelalterlichen Ruine seien Mauerreste freigelegt und somit Wind und Wetter ausgesetzt gewesen.

Ein ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger habe die Grabungen bemerkt und gemeldet. Nachdem unter anderem die Polizei eingeschaltet und der Fall öffentlich gemacht worden war, habe sich ein Mann beim Landesamt gemeldet und die illegalen Grabungen eingeräumt.

Er wurde demnach verpflichtet, die Stellen zu deren Schutz wieder mit Erde zu bedecken - dem sei er nachgekommen. Inzwischen gelte der Fall bei den Denkmalschutzbehörden als abgeschlossen, hieß es.

"Der für Thüringen in diesem Ausmaß singuläre Fall illegaler Archäologie hat

damit wider Erwarten ein gutes Ende gefunden", erklärte das Landesamt. Das Bodendenkmal der Burg "Metilstein" auf dem markanten kegelförmigen Berg befinde sich wieder in seinem Ursprungszustand und die durch Witterung bedingte Verlustgefahr sei somit gebannt.

Geprüft werde allerdings, ob eine Ordnungswidrigkeit in dem Fall vorliegt.