Im Kaiserreich geboren: Älteste Thüringerin im Alter von 110 Jahren gestorben

Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (48) hatte Gerda Metze zu ihrem 110. Geburtstag im vergangenen Jahr persönlich gratuliert. © Screenshot/Stadt Altenburg

Wie der Mitteldeutsche Rundfunk schreibt, ist die Seniorin aus Altenburg tot. Sie sei am Montagnachmittag friedlich eingeschlafen. Dies hatte ihre Tochter dem öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender gesagt.

Gerda Metze hatte noch im Juli vergangenen Jahres ihren 110. Geburtstag gefeiert. Bei der Feier in einem Restaurant hatte sie damals prominenten Besuch von Thüringens Ex-Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (70, Linke) erhalten. Mit ihm hatte die Rentnerin bereits im Alter von 106 Jahren das Bergwerk Merkers besichtigt, berichtete der MDR. Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (48) zählte im vergangenen Sommer ebenfalls zu den Gratulanten.

Gerda Metze wurde am 12. Juli 1915 im damaligen Kaiserreich geboren. Sie hat zwei Weltkriege, die DDR sowie die Wiedervereinigung miterlebt.

Bis ins hohe Alter war die rüstige Seniorin fit wie ein Turnschuh und bereiste die halbe Welt. Mit ihrer Tochter ging sie fast täglich spazieren und unternahm mit ihr im Alter von 108 Jahren eine Zeppelinfahrt am Bodensee, schreibt der MDR. Als 109-Jährige machte sie außerdem noch Urlaub in den Tiroler Bergen und ging dort wandern.