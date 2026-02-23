Livestream bei Führerscheinprüfung: Betrug von Fahrschülerin fliegt auf
Gotha - Eine 32-Jährige hat am vergangenen Freitag in Gotha versucht, sich ihren Führerschein zu erschummeln.
Wie die Polizei am Montag erklärte, hatte sich die 32-Jährige mit einer Videokamera in ihre theoretische Führerscheinprüfung in der Straße "Am Luftschiffhafen" gesetzt.
Per Livestream war die junge Dame mit ihrem 27-jährigen Komplizen verbunden, der ihr die korrekten Antworten ins Ohr flüsterte.
Der dreiste Täuschungsversuch flog jedoch auf, denn ein Mitarbeiter bemerkte den Betrug und informierte die Polizei.
Statt einer potenziell bestandenen Theorieprüfung wurden die genutzten Geräte von den Beamten sichergestellt. Gegen die Frau wird nun ermittelt.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa