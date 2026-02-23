Livestream bei Führerscheinprüfung: Betrug von Fahrschülerin fliegt auf

Gotha - Eine 32-Jährige hat am vergangenen Freitag in Gotha versucht, sich ihren Führerschein zu erschummeln.

Der Schummelversuch einer Fahrschülerin scheiterte kläglich. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Wie die Polizei am Montag erklärte, hatte sich die 32-Jährige mit einer Videokamera in ihre theoretische Führerscheinprüfung in der Straße "Am Luftschiffhafen" gesetzt.

Per Livestream war die junge Dame mit ihrem 27-jährigen Komplizen verbunden, der ihr die korrekten Antworten ins Ohr flüsterte.

Der dreiste Täuschungsversuch flog jedoch auf, denn ein Mitarbeiter bemerkte den Betrug und informierte die Polizei.