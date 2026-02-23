Schwarzarbeit in Thüringen sorgt für Schaden in Millionenhöhe

Erfurt - Zoll-Kontrolleure haben 2025 in Thüringen rund 1000 Betriebe auf Schwarzarbeit kontrolliert. Der Schaden liegt im Millionenbereich.

Schwarzarbeit ist in Thüringen weiterhin allgegenwärtig. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Überprüft wurden vor allem Unternehmen Bau-Bereich sowie Gaststätten und Beherbergungsbetriebe, wie aus Zahlen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit hervorgeht. Im Ergebnis wurden rund 3200 Strafverfahren (2024: 2754) eingeleitet und knapp 1700 Bußgeldverfahren (2024: 1642).



Alljährlich decken die Fahnder mit ihren Kontrollen Millionenschäden auf. Dabei handelt es sich den Angaben nach vor allem um Beiträge zur Sozialversicherung, die nicht oder zu wenig gezahlt wurden, aber auch um zu Unrecht erhaltene Leistungen von der Agentur für Arbeit oder den Jobcentern.