Immer beliebter: Erfurt und Weimar sind "Hidden Champions"

Die Sonderauswertung des Meeting- und EventBarometers 2024 zeigt eine positive Entwicklung für Tagungsstädte in Thüringen, besonders für Erfurt und Weimar.

Von Marie Pohland

Erfurt/Weimar - Im Jahr 2024 schnitten Erfurt und Weimar als Tagungsstädte 2024 besonders gut ab und schafften es unter die besten zehn in ganz Deutschland.

Erfurt erreichte den dritten Platz im Ranking des Meeting- und EventBarometers 2024. © 123RF/bloodua Laut einer Sonderauswertung des Meeting- und EventBarometers 2024 fanden in Thüringen rund 40.600 Veranstaltungen mit insgesamt 6,65 Millionen Teilnehmern statt. Damit stieg der Umsatz um circa sechs Prozent im Vergleich zum Jahr 2023, so die Thüringer Tourismus GmbH. Durchschnittlich liege Thüringen bei der Auslastung mit 145 Belegungen am Tag etwas unter dem bundesweiten Wert. Dafür könne der Freistaat jedoch mit "einer hohen Standortqualität und vielseitigen Locations" überzeugen. Im Ranking der beliebtesten "Hidden Champions" deutscher Tagungsstädte schafften es zwei Thüringer Städte bis in die Top Ten: Erfurt konnte nach Heidelberg und Würzburg den dritten Platz belegen, Weimar schaffte es ebenfalls unter die besten zehn.

Tagungen, Kongresse und Seminare sind "Rückgrat des Thüringer Veranstaltungsmarktes"

Auch Weimar schaffte es in der Auswertung unter die besten zehn. © 123RF/unkreatives Laut Angaben der Thüringer Tourismus GmbH waren fast die Hälfte aller Veranstaltungen mit 47,7 Prozent Tagungen, Kongresse oder Seminare. Dabei seien kleine und mittlere Meetings bis 100 Teilnehmenden mit rund 80 Prozent am beliebtesten. Außerdem spielen vor allem Eventlocations mit 45 Prozent eine wichtige Rolle für den Veranstaltungsmarkt. Hierzu gehören unter anderem Burgen und Schlösser, Museen und Parks. Thüringen Arbeitsministerin Katharina Schenk spricht sich für Aktivrente auf Probe aus Thüringen biete darüber hinaus dank seiner zentralen Lage und kurzen Wege innerhalb des Freistaats sehr gute Voraussetzungen für Tagungen.

Unternehmen bilden wichtigsten Kundenkreis