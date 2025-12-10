In Thüringen können wieder mehr Menschen pünktlich ihre Miete zahlen

Erfurt - Kein Geld für Miete, Strom oder Gas: In Thüringen waren im vergangenen Jahr weniger Menschen mit Zahlungen für ihre Wohnkosten in Verzug.

Die Zahlungen für ihre Wohnkosten konnten mehr Thüringer wieder pünktlicher begleichen als in den Jahren zuvor. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Laut Statistischem Landesamt lebten 7,8 Prozent der Bevölkerung in Haushalten, die nach eigenen Angaben binnen zwölf Monaten mindestens einmal in Zahlungsverzug für Mieten, Hypotheken oder bei Versorgern waren.

Im Jahr 2023 habe dieser Anteil noch bei 10,4 Prozent gelegen, hieß es weiter. Der Anteil sei nun erstmals seit 2021 wieder gesunken. Die Gründe für säumige Zahlungen werden laut Landesamt nicht erfasst.