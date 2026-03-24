Klassiker bekommt neue Inszenierung: "1984" feiert Premiere in Eisenach

Eisenach - Am Landestheater Eisenach feiert am Samstag, 28. März 2026, die Bühnenfassung des dystopischen Klassikers " 1984 " Premiere.

Am Landestheater Eisenach feiert die Bühnenfassung von "1984" nach dem Roman von George Orwell Premiere. © Tobias Kromke

Die Inszenierung nach dem berühmten Roman von George Orwell wird als Vierpersonenversion im Großen Haus des Landestheater Eisenach aufgeführt. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Regie führte laut Pressemitteilung des Landestheaters Eisenach Klaus Kusenberg, Bühne und Kostüme stammen von Nora Lau, die düsteren Filmprojektionen gestaltete Videograf Joris Bürger.

Der Roman "1984" entstand in den späten 1940er-Jahren und zählt heute zu den bedeutendsten Zukunftsdystopien der Literatur. Ziel des Autors war es, mit der Geschichte zum Nachdenken über Macht, Überwachung und gesellschaftliche Entwicklungen anzuregen.

Im Mittelpunkt der Handlung steht Winston Smith, der in einem totalitären Überwachungsstaat lebt und im "Ministerium für Wahrheit" arbeitet.