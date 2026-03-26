Land stirbt, Stadt boomt: "Fakt ist!" zu Gast in Erfurt

Erfurt - Bei der MDR-Talksendung "Fakt ist!" in Erfurt drehte sich am 25. März alles um die Frage, ob gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land wirklich möglich sind.

Bei "Fakt ist!" in Erfurt wurde auch mit Innenminister Georg Maier (58, SPD) über die Zukunft des ländlichen Raums und gleichwertige Lebensverhältnisse diskutiert. © Bildmontage: Jan Woitas/dpa, Martin Schutt/dpa

Das Grundgesetz fordert diese Gleichwertigkeit, doch gerade ländliche Regionen kämpfen mit Bevölkerungsrückgang, schwacher Infrastruktur und finanziellen Abhängigkeiten von Fördermitteln.

Der Greizer Landrat Ulli Schäfer (CDU) machte deutlich, dass sinkende Geburtenzahlen auch unschöne Entscheidungen wie etwa Schulschließungen notwendig machen können.

Gleichzeitig betonte er, dass ein Großteil der Investitionen im Landkreis nur durch Fördermittel möglich sei. Voraussetzung für diese Gelder sei jedoch häufig eine positive Prognose von mindestens 25 Jahren.

Auch aus dem Publikum kam Kritik: Eine Frau schilderte, dass Schulwege auf dem Land teilweise sehr lang seien und unregelmäßige Busverbindungen sogar die Schulwahl beeinflussen würden. Sie forderte Gleichheit vor allem bei Bildung und medizinischer Versorgung.