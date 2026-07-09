Erfurt - Die Pläne der Bundesregierung, die Bezugsdauer des Elterngeldes zu kürzen, stoßen in Thüringen auf scharfe Kritik. Die geplanten Kürzungen würden den Druck auf junge Familien erheblich erhöhen, sagte die BSW -Abgeordnete Anke Wirsing (46). "Das ist inakzeptabel, gerade in Zeiten viel zu niedriger und weiter rückläufiger Geburtenraten." Sie warf der Bundesregierung vor, höhere Rüstungsausgaben mit Kürzungen im Bereich Soziales zu stemmen.

Die BSW-Abgeordnete Anke Wirsing (46) kritisierte die Pläne der Regierung. © Jacob Schröter/dpa

Elterngeld können Mütter und Väter beantragen, wenn sie nach der Geburt eines Kindes eine berufliche Auszeit nehmen.

Nach Plänen von Bundesfamilienministerin Karin Prien (61, CDU) sollen diese Leistungen ab November 2027 aber nur noch 12 statt der bisherigen 14 Monate laufen – und auch nur dann, wenn beide Elternteile jeweils mindestens drei Monate beim Baby zu Hause bleiben. Dafür soll der Mindestbetrag von 300 auf 330 Euro und der Höchstbetrag von 1800 auf 1900 Euro angehoben werden.

Die arbeitspolitische Sprecherin der Thüringer Linke-Fraktion, Lena Saniye Güngör (29), nannte das Vorhaben "eine Bankrotterklärung". "Getarnt als Maßnahme für mehr Gleichberechtigung bei der Familienzeit, versuchen CDU und SPD eine Mogelpackung zu verkaufen, die die Kürzung von 14 auf maximal 12 Monate Elternzeit bedeutet."

Sie befürchtet eine Betreuungslücke zwischen Elternzeitende und Betreuungsanspruch und verwies auf Statistiken, nach denen vor allem Frauen Elternzeit nehmen und Männer weiter arbeiten gingen, weil sie höhere Gehälter bekämen.