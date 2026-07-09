Mitternachtsrandale am Bahnhof: Polizei schnappt Tatverdächtigen

Stadtroda - Kurz vor Mitternacht wurde in Stadtroda die 110 gewählt: Ein junger Mann randalierte am Bahnhof. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen wenig später fassen.

Die Polizei konnten den Randalierer noch vor Ort fassen. (Symbolfoto) © dpa | Sina Schuldt

Wie die Bundespolizeiinspektion Erfurt am Donnerstag berichtete, beobachteten Zeugen den 27-jährigen Deutschen dabei, wie er am späten Mittwochabend mit einem Schotterstein auf einen Fahrausweisautomaten einschlug.

Das Display wurde beschädigt, auch zwei Scheiben von Fahrplanvitrinen fielen dem Wüterich zum Opfer.

Die Beamten konnten den Mann kurz darauf noch an Ort und Stelle festnehmen. "Bei dem 27-jährigen Deutschen fielen sowohl der Atemalkohol- als auch ein Drogenschnelltest positiv aus", teilten sie mit.