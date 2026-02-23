Projekt gegen Einsamkeit im Alter: Jetzt auch im Weimarer Land

Erfurt - Das Landesprogramm "Agathe" gegen Einsamkeit im Alter bekommt Zuwachs.

Ab März sind auch im Weimarer Land Beraterinnen unterwegs, um alleinlebenden Menschen ab 63 Jahren zur Seite zu stehen. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Ab März sind auch im Weimarer Land Beraterinnen unterwegs, um alleinlebenden Menschen ab 63 Jahren zur Seite zu stehen, wie der Landkreis mitteilte.

In Thüringen lebten etwa 210.000 Menschen in diesem Alter alleine, im Weimarer Land seien es etwa 8200. Die Zahl werde aufgrund der demografischen Entwicklung weiter steigen.

Das Programm war 2021 von der damals rot-rot-grünen Landesregierung eingeführt worden. Die aktuelle Regierung führt es fort.