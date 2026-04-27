Lotto: Erster Millionengewinn 2026 für Spieler aus Thüringen

Erfurt - Ein Lottospieler aus Thüringen hat bei der Ziehung am Samstag knapp 1,2 Millionen Euro gewonnen.

Ein Lottospieler aus Thüringen hat bei der Ziehung am Samstag fast 1,2 Millionen Euro gewonnen. (Archivbild) © Inga Kjer/dpa

Das Spiel "6 aus 49" brachte für den Freistaat den ersten Lottomillionär 2026, wie Lotto Thüringen mitteilte. Der Spielschein wurde demnach in einer Annahmestelle im Raum Erfurt abgegeben.

In Thüringen wurden im vergangenen Jahr fünf Spieler zu Lotto-Millionären - laut Lotto ein überdurchschnittlicher Wert.