Lotto: Erster Millionengewinn 2026 für Spieler aus Thüringen
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Von Lukas Dubro
Erfurt - Ein Lottospieler aus Thüringen hat bei der Ziehung am Samstag knapp 1,2 Millionen Euro gewonnen.
Das Spiel "6 aus 49" brachte für den Freistaat den ersten Lottomillionär 2026, wie Lotto Thüringen mitteilte. Der Spielschein wurde demnach in einer Annahmestelle im Raum Erfurt abgegeben.
In Thüringen wurden im vergangenen Jahr fünf Spieler zu Lotto-Millionären - laut Lotto ein überdurchschnittlicher Wert.
In den Vorjahren habe es drei bis vier Millionäre gegeben. Experten geben zu bedenken, dass Glücksspiel süchtig machen kann.
Titelfoto: Inga Kjer/dpa