Einfamilienhaus in Flammen: Diesen Schaden hat das Feuer angerichtet

Sondershausen - In Sondershausen (Kyffhäuserkreis) hat am Wochenende ein Einfamilienhaus gebrannt . Der Großbrand ist inzwischen gelöscht.

Der Dachstuhl und die obere Etage des Hauses standen in Vollbrand. © Silvio Dietzel

Wie die Polizei erklärte, laufen seit Sonntagabend an dem Gebäude noch Nachsicherungsmaßnahmen. Am Montagmorgen galt der Brandort als ausgekühlt.

Betroffen waren vor allem die oberste Etage und der Dachstuhl des Hauses. Weitere Schäden in den unteren Stockwerken durch Löschwasser werden derzeit geprüft.

Nun muss zunächst geklärt werden, ob das Gebäude betreten werden kann, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Dann soll ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 500.000 Euro geschätzt.

Das Feuer war am Sonntagmorgen gegen 5.20 Uhr ausgebrochen. Die Bewohner hatten sich rechtzeitig ins Freie retten können, hieß es. Im Erdgeschoss des Hauses befindet sich eine Tierarztpraxis.