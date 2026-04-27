Einfamilienhaus in Flammen: Diesen Schaden hat das Feuer angerichtet

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Der Großbrand in einem Einfamilienhaus in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) ist inzwischen gelöscht.

Von Elisa Luzia Bigdon, Christian Rüdiger

Sondershausen - In Sondershausen (Kyffhäuserkreis) hat am Wochenende ein Einfamilienhaus gebrannt. Der Großbrand ist inzwischen gelöscht.

Der Dachstuhl und die obere Etage des Hauses standen in Vollbrand.
Der Dachstuhl und die obere Etage des Hauses standen in Vollbrand.  © Silvio Dietzel

Wie die Polizei erklärte, laufen seit Sonntagabend an dem Gebäude noch Nachsicherungsmaßnahmen. Am Montagmorgen galt der Brandort als ausgekühlt.

Betroffen waren vor allem die oberste Etage und der Dachstuhl des Hauses. Weitere Schäden in den unteren Stockwerken durch Löschwasser werden derzeit geprüft.

Nun muss zunächst geklärt werden, ob das Gebäude betreten werden kann, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Dann soll ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 500.000 Euro geschätzt.

Wartungsarbeiten bis Anfang Juni: Einschränkungen in Thüringens Autobahntunneln
Thüringen Wartungsarbeiten bis Anfang Juni: Einschränkungen in Thüringens Autobahntunneln

Das Feuer war am Sonntagmorgen gegen 5.20 Uhr ausgebrochen. Die Bewohner hatten sich rechtzeitig ins Freie retten können, hieß es. Im Erdgeschoss des Hauses befindet sich eine Tierarztpraxis.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.
Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.  © Silvio Dietzel
Der Schaden wird aktuell auf eine halbe Million Euro beziffert.
Der Schaden wird aktuell auf eine halbe Million Euro beziffert.  © Silvio Dietzel

Ein Mädchen (11) war mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Neue Angaben zu Verletzten machte die Polizei am Montagmorgen nicht.

Titelfoto: Silvio Dietzel

Mehr zum Thema Thüringen: