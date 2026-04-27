Einfamilienhaus in Flammen: Diesen Schaden hat das Feuer angerichtet
Von Elisa Luzia Bigdon, Christian Rüdiger
Sondershausen - In Sondershausen (Kyffhäuserkreis) hat am Wochenende ein Einfamilienhaus gebrannt. Der Großbrand ist inzwischen gelöscht.
Wie die Polizei erklärte, laufen seit Sonntagabend an dem Gebäude noch Nachsicherungsmaßnahmen. Am Montagmorgen galt der Brandort als ausgekühlt.
Betroffen waren vor allem die oberste Etage und der Dachstuhl des Hauses. Weitere Schäden in den unteren Stockwerken durch Löschwasser werden derzeit geprüft.
Nun muss zunächst geklärt werden, ob das Gebäude betreten werden kann, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Dann soll ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 500.000 Euro geschätzt.
Das Feuer war am Sonntagmorgen gegen 5.20 Uhr ausgebrochen. Die Bewohner hatten sich rechtzeitig ins Freie retten können, hieß es. Im Erdgeschoss des Hauses befindet sich eine Tierarztpraxis.
Ein Mädchen (11) war mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Neue Angaben zu Verletzten machte die Polizei am Montagmorgen nicht.
Titelfoto: Silvio Dietzel