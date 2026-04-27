SEK-Einsatz: Mann verschanzt sich auf Dach eines Mehrfamilienhauses
Schmölln - Zahlreiche Rettungskräfte waren am Sonntagabend nach Schmölln (Altenburger Land) ausgerückt. Eine Person hatte sich auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses in der Lohsenstraße verschanzt.
Wie die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Schmölln mitteilte, waren die Einsatzkräfte gegen 19.30 Uhr über eine "Person in Absturzgefahr" informiert worden.
Der Mann hatte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und war den Angaben nach über den Balkon auf das Dach des mehrgeschossigen Gebäudes gestiegen. Anschließend war er in luftiger Höhe mehrfach hin und her gelaufen.
Nach rund drei Stunden hatte sich die Person am Dachgiebel der Dachrinne platziert und saß dort beinahe regungslos. Die Einsatzkräfte, bestehend aus Spezialkräften (SEK), Polizei, Feuerwehr und einer Höhenrettungseinheit, gingen sehr behutsam vor und versuchten, ein Gespräch mit dem Mann aufzubauen.
Nach mehreren Stunden konnte die Person dann überzeugt werden, in die Drehleiter einzusteigen. Als alle Beteiligten wieder am Boden angekommen waren, wurde er in Handschellen gelegt und gesichert. Dies geschah ohne Widerstand. Danach wurde der Mann unter Polizeibegleitung mit einem Rettungswagen abtransportiert.
Nach rund sechseinhalb Stunden, gegen 2 Uhr nachts, war der Einsatz beendet. Die Person blieb unverletzt. Während des Einsatzes war der Bereich weiträumig abgesperrt.
Normalerweise berichtet TAG24 nicht über mögliche Suizide oder Selbstverletzungen. Da der Vorfall aber im öffentlichen Raum stattgefunden hat, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Björn Walther/bw.pictures - Medienproduktion