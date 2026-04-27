SEK-Einsatz: Mann verschanzt sich auf Dach eines Mehrfamilienhauses

Schmölln - Zahlreiche Rettungskräfte waren am Sonntagabend nach Schmölln (Altenburger Land) ausgerückt. Eine Person hatte sich auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses in der Lohsenstraße verschanzt.

Der Mann war auf das Dach des Mehrfamilienhauses gestiegen. © Björn Walther/bw.pictures - Medienproduktion

Wie die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Schmölln mitteilte, waren die Einsatzkräfte gegen 19.30 Uhr über eine "Person in Absturzgefahr" informiert worden.

Der Mann hatte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und war den Angaben nach über den Balkon auf das Dach des mehrgeschossigen Gebäudes gestiegen. Anschließend war er in luftiger Höhe mehrfach hin und her gelaufen.

Nach rund drei Stunden hatte sich die Person am Dachgiebel der Dachrinne platziert und saß dort beinahe regungslos. Die Einsatzkräfte, bestehend aus Spezialkräften (SEK), Polizei, Feuerwehr und einer Höhenrettungseinheit, gingen sehr behutsam vor und versuchten, ein Gespräch mit dem Mann aufzubauen.

Nach mehreren Stunden konnte die Person dann überzeugt werden, in die Drehleiter einzusteigen. Als alle Beteiligten wieder am Boden angekommen waren, wurde er in Handschellen gelegt und gesichert. Dies geschah ohne Widerstand. Danach wurde der Mann unter Polizeibegleitung mit einem Rettungswagen abtransportiert.