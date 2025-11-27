Luchsnachwuchs: Zweiter Wurf im Thüringer Wald

Thüringen - Eine Wildkamera hat in der Nähe von Ilmenau eine bemerkenswerte Entdeckung festgehalten: Eine Luchsin wurde zusammen mit zwei Jungtieren gefilmt – ein seltener und bedeutender Reproduktionsnachweis für den Thüringer Wald.

Der Wurf wäre damit im Thüringer Wald der Zweite in diesem Jahr. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Trotz der schlechten Lichtverhältnisse sind sich Expertinnen und Experten des BUND Thüringen sowie des Kompetenzzentrums Wolf, Biber, Luchs sicher, dass es sich eindeutig um Nachwuchs handelt.

Damit gibt es nun mindestens zwei Luchs-Mütter mit Jungtieren in Thüringen, denn bereits Ende Juli war bei Sachsenbrunn eine weitere Luchsfamilie dokumentiert worden.

Woher die Ilmenauer Luchsin stammt, ist bislang nicht bekannt. Zwar wurden im Rahmen des Projekts "Luchs Thüringen" im Jahr 2024 zwei weibliche Tiere ausgewildert, doch eines davon – Frieda – hält sich nachweislich weiter nördlich auf. Vom zweiten Tier, Vreni, existieren seit einem Senderausfall Ende 2024 keine Standortdaten mehr.

Auf den neuen Videoaufnahmen sieht die Luchsin jedoch nicht eindeutig wie Vreni aus. Möglich ist daher auch eine Zuwanderung aus Nordbayern, wo sich ein kleiner Luchsbestand entwickelt hat, der mittlerweile in den Thüringer Wald hineinwächst.