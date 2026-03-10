Schmücke-Tunnel wird saniert: Darauf müssen sich Autofahrer jetzt einstellen

Heldrungen - Der Schmücke-Tunnel auf der A71 bei Heldrungen (Kyffhäuserkreis) wird ab dem heutigen Dienstag (10. März) umfassend saniert.

Die Sanierung des Schmücke-Tunnels bei Heldrungen (Kyffhäuserkreis) beginnt. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Die Bauarbeiten sollen bis zum Dezember 2027 dauern, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Nach 18 Jahren der Nutzung müssten unter anderem die Beleuchtung, Kameras und die Lüftung der Röhre erneuert werden. Auch Fahrbahn und Entwässerung werden saniert.

Vollsperrungen sollen während der Bauarbeiten vermieden werden, hieß es. Dafür wird jeweils eine Röhre gesperrt und der Verkehr durch die andere Röhre geleitet. Los geht es in diesem Jahr mit der Röhre in Richtung Sangerhausen. Die Gesamtkosten bezifferte die Autobahn GmbH auf 20,3 Millionen Euro.

Der Schmücke-Tunnel gehört mit 1729 Metern zu den längsten Straßentunneln in Thüringen. Er unterquert den Höhenzug Schmücke.