Mutmaßliches Mafia-Mitglied wegen Kokain-Handels in Thüringen vor Gericht

Erfurt - Er soll Mitglied einer der gefährlichsten kriminellen Organisationen der Welt sein und von Thüringen aus Drogengeschäfte im großen Stil gelenkt haben: Wegen dieser Vorwürfe muss sich ein 31-jähriger Italiener vor dem Landgericht Erfurt verantworten.

Ein mutmaßliches Mafia-Mitglied muss sich wegen Kokain-Handels vor dem Erfurter Landgericht verantworten. (Symbolbild) © 123rf/alexkonon

Die Staatsanwaltschaft legt ihm unter anderem bandenmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit einer Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung im Ausland zur Last.

Konkret soll er Teil der kalabrischen Mafia 'Ndrangheta sein.

Mitangeklagt ist ein 57 Jahre alter italienischer Staatsangehöriger. Auch ihm wirft die Staatsanwaltschaft vor, gemeinschaftlich unerlaubt mit Drogen in nicht geringer Menge gehandelt zu haben.

Er soll mit dem Jüngeren zeitweise zusammengearbeitet haben.