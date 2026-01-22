Mehr als 3000 Euro Zuzahlung für Pflegeheimplatz fällig

Thüringen - Die Pflege im Heim wird für alte Menschen in Thüringen zu einer immer größeren finanziellen Belastung.

Die monatlichen Eigenanteile für einen Pflegeheimplatz sind in Thüringen zum Jahresbeginn auf mehr als 3000 Euro gestiegen. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Die von Pflegebedürftigen im ersten Heimjahr zu tragenden monatlichen Zuzahlungen haben zum Jahreswechsel die Marke von 3000 Euro übertroffen.

Sie lagen zum Stichtag 1. Januar bei exakt 3005 Euro, wie der Verband der Ersatzkassen ausgewertet hat. Das sind 209 Euro mehr als zu Jahresbeginn 2025 und 96 Euro mehr als am 1. Juli 2025.

In Thüringen werden nach amtlicher Statistik etwa 24.000 Menschen in Heimen gepflegt.

In den Beträgen sind neben den Eigenanteilen für die eigentliche Pflege auch die Kosten für Unterkunft und Verpflegung, für Investitionen in den Heimen und Umlagen für Ausbildungskosten enthalten. Die gesetzliche Pflegeversicherung übernimmt - anders als die Krankenversicherung – nur einen Teil der Pflegekosten.