Mehr Organspenden in Thüringen: Wartelisten bleiben lang

Thüringen - In Thüringen warten derzeit 290 schwer kranke Menschen auf Spenderorgane.

In Thüringen warten aktuell 290 Menschen auf ein Spenderorgan. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Zum Stichtag 31. Oktober standen allein 149 Patienten im Freistaat wegen einer dringend benötigten Spenderniere auf der Warteliste, wie aus einer Statistik der für die Zuteilung von Spenderorganen zuständigen Stiftung Eurotransplant hervorgeht.

114 Menschen warteten demnach auf eine Leber und 25 auf ein Herz.

Insgesamt erhielten in Thüringen bis Ende Oktober 78 Menschen ein Spenderorgan, das in Deutschland oder im Ausland entnommen wurde (2024: 85).

Zugleich wurden in Thüringen in diesem Jahr bislang mehr Organe gespendet als in den beiden Vorjahren.