Umwege für Autofahrer: Schmücke-Tunnel auf A71 am Samstag gesperrt
Von Simone Rothe, Christian Rüdiger
Grund ist die Vollsperrung des Schmücke-Tunnels bei Heldrungen (Kyffhäuserkreis) wegen einer Feuerwehrübung, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte.
Es gebe daher in der Zeit zwischen 7 und 15 Uhr Umleitungen über Bundes- und Landstraßen.
Für die Feuerwehrübung würden beide Fahrtrichtungen des Tunnels über Stunden gesperrt. Der Verkehr in Richtung Sangerhausen (Sachsen-Anhalt) werde ab der Anschlussstelle Kölleda über die L1051 - B85 - L3086 zur Anschlussstelle Heldrungen geführt.
In Richtung Erfurt verlaufe der Verkehr ab der Anschlussstelle Artern vorübergehend über die L1172 - B86 - L3086 - B85 - L1051 zur Anschlussstelle Kölleda (Landkreis Sömmerda).
Der Schmücke-Tunnel gehört mit 1729 Metern zu den längsten Straßentunneln in Thüringen. Der nördliche Teil der A71 verbindet Erfurt in Thüringen mit Sangerhausen in Sachsen-Anhalt und wird im Ausflugsverkehr auch als Zufahrt zum Harz genutzt.
Titelfoto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa