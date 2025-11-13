Umwege für Autofahrer: Schmücke-Tunnel auf A71 am Samstag gesperrt

Heldrungen - Autofahrer auf der A71 in Thüringen sollten am kommenden Samstag mehr Zeit einplanen.

Wegen einer Feuerwehrübung ist der Schmücke-Tunnel am kommenden Samstag für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt. (Symbolfoto) © Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Grund ist die Vollsperrung des Schmücke-Tunnels bei Heldrungen (Kyffhäuserkreis) wegen einer Feuerwehrübung, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte.

Es gebe daher in der Zeit zwischen 7 und 15 Uhr Umleitungen über Bundes- und Landstraßen.

Für die Feuerwehrübung würden beide Fahrtrichtungen des Tunnels über Stunden gesperrt. Der Verkehr in Richtung Sangerhausen (Sachsen-Anhalt) werde ab der Anschlussstelle Kölleda über die L1051 - B85 - L3086 zur Anschlussstelle Heldrungen geführt.

In Richtung Erfurt verlaufe der Verkehr ab der Anschlussstelle Artern vorübergehend über die L1172 - B86 - L3086 - B85 - L1051 zur Anschlussstelle Kölleda (Landkreis Sömmerda).