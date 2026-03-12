Mehrere Großbaustellen in Thüringen: Wo Autofahrer ausgebremst werden

Erfurt - Autofahrer müssen sich in diesem Jahr auf einige Großbaustellen auf den Thüringer Autobahnen einstellen.

Auf Thüringens Autobahnen wird gebaut. Der Verkehr soll aber weiterhin rollen. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

"Wir bauen nicht unter Vollsperrung, sondern immer unter laufendem Verkehr", betonte der Erfurter Außenstellenleiter der Autobahn GmbH des Bundes, Danko Knothe.

Rund 100 Millionen Euro will das Unternehmen in diesem Jahr im Freistaat investieren.

Im Fokus stehen dabei umfangreiche Fahrbahnerneuerungen auf der A4 und der A71, die Sanierung von Tunneln sowie der Neubau zweier Rastanlagen.

Die Verkehrseinschränkungen durch die Baustellen sollen so gering wie möglich gehalten werden.

Auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Jena-Zentrum und Stadtroda - einem der am meisten frequentierten und staureichsten Abschnitte in Thüringen - werden ab April altersbedingte Fahrbahnschäden behoben und Wartungsarbeiten durchgeführt.

Zunächst wird auf dem 8,5 Kilometer langen Abschnitt die Richtungsfahrbahn Frankfurt saniert und der gesamte Verkehr jeweils zweispurig über die Richtungsfahrbahn Dresden geführt.

Wegen dieser Verkehrsführung werden die WC-Parkplätze Rodablick gesperrt. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis 2028 an und kosten den Angaben nach 45,7 Millionen Euro.