Mehrere Großbaustellen in Thüringen: Wo Autofahrer ausgebremst werden
Von Annett Gehler
Erfurt - Autofahrer müssen sich in diesem Jahr auf einige Großbaustellen auf den Thüringer Autobahnen einstellen.
"Wir bauen nicht unter Vollsperrung, sondern immer unter laufendem Verkehr", betonte der Erfurter Außenstellenleiter der Autobahn GmbH des Bundes, Danko Knothe.
Rund 100 Millionen Euro will das Unternehmen in diesem Jahr im Freistaat investieren.
Im Fokus stehen dabei umfangreiche Fahrbahnerneuerungen auf der A4 und der A71, die Sanierung von Tunneln sowie der Neubau zweier Rastanlagen.
Die Verkehrseinschränkungen durch die Baustellen sollen so gering wie möglich gehalten werden.
Auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Jena-Zentrum und Stadtroda - einem der am meisten frequentierten und staureichsten Abschnitte in Thüringen - werden ab April altersbedingte Fahrbahnschäden behoben und Wartungsarbeiten durchgeführt.
Zunächst wird auf dem 8,5 Kilometer langen Abschnitt die Richtungsfahrbahn Frankfurt saniert und der gesamte Verkehr jeweils zweispurig über die Richtungsfahrbahn Dresden geführt.
Wegen dieser Verkehrsführung werden die WC-Parkplätze Rodablick gesperrt. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis 2028 an und kosten den Angaben nach 45,7 Millionen Euro.
Sanierung des Schmücke-Tunnels auf A71
Auf der A71 zwischen Artern und Heldrungen wurde die Baustelle bereits eingerichtet. Ab Mitte April werden dann dort unter anderem Fahrbahnschäden behoben.
Bis Ende dieses Jahres ist auf dem 5,7 Kilometer langen Abschnitt mit Einschränkungen zu rechnen. Zunächst wird der Verkehr Richtung Sangerhausen über die Fahrbahn Schweinfurt geleitet.
Der Verkehr fließt in der Baustelle jeweils einspurig. Zeitweise müsse auch die Anschlussstelle Artern und die Rastanlagen Hohe Schrecke gesperrt werden. Rund 24 Millionen Euro werden in diesem Jahr für die dortige Fahrbahnerneuerung aufgewendet. Auch die Rastanlagen Hohe Schrecke sollen erneuert werden und mehr Lkw-Stellplätze erhalten.
Am rund 1,7 Kilometer langen Tunnel Schmücke werden bis Ende nächsten Jahres in den beiden Röhren unter anderem Beleuchtung, Kameras und die Lüftung erneuert. Auch Fahrbahn und Entwässerung werden saniert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 20,3 Millionen Euro. Zunächst bleibt die Röhre in Richtung Sangerhausen gesperrt.
Für den Tunnel Eichelberg zwischen Meiningen-Süd und der bayerischen Landesgrenze sollen Mitte dieses Jahres die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein. Dort wird bereits seit 2024 gewerkelt.
Zwischen den Anschlussstellen Magdala und Bucha auf der A4 entstehen außerdem zwei komplett neue Rastanlagen. Die Bauarbeiten beginnen im Juni und dauern insgesamt bis Mitte 2028. Rund 25,2 Millionen Euro werden sie kosten.
Titelfoto: Michael Reichel/dpa