Mit diesen Events in Thüringen gruselt Ihr Euch zu Halloween nicht vor Langeweile
Erfurt - Noch nichts vor an Halloween? Mit diesen tollen Veranstaltungstipps für ganz Thüringen wird es garantiert nicht langweilig!
Halloweenfest im Zoopark
Erfurt - Am Freitag und Samstag verwandeln die Gärtner des Erfurter Zooparks in eine Halloween-Meile mit Spinnen, Hexenkesseln und Gespenstern. Außerdem gibt es den "Wald des Schreckens", in dem gespenstische Kreaturen lauern. Zusätzlich gibt es einige Mitmachaktionen wie das klassische Kürbisschnitzen, aber auch Halloween-Fütterungen der Tiere. Für Musikprogramm, Essen und Getränke sei ebenso gesorgt, so der Erfurter Zoopark. Alle verkleideten Kinder erhalten freien Eintritt.
Halloween im Bärenpark
Leinefelde-Worbis - Am Freitag startet ab 10 Uhr das Halloweenfest im Bärenpark Worbis. Auf der herbstlichen Bastelstraße im Bistro Bärenblick kann sich unter anderem beim Kürbisschnitzen kreativ ausgetobt werden. Außerdem können Schaulustige die Bären schon dabei beobachten, wie sie ihre Vorbereitungen für den Winter treffen. Für die Besucher werden Speisen vom Grill sowie Kürbissuppe angeboten. Kinder bis 15 Jahre in Kostümen erhalten hier ebenfalls freien Eintritt.
Spuk im Schlossmuseum und in der Stadtbibliothek
Sonderhausen - Am Freitag spukt es auch im Schlossmuseum und in der Stadtbibliothek in Sondershausen. Angeboten wird unter anderem ein Taschenlampenquiz auf eigene Faust, bei dem in den dunklen Ausstellungsräumen des Museums nach der Lösung eines Rätsels gesucht werden muss. In der Stadtbibliothek können Kinder einer Geistergeschichte im Glas lauschen und anschließend die Bibliothek erkunden. Der Eintritt kostet bis drei Euro, je nach Veranstaltung.
Kürbisernte im egapark
Erfurt - Zum Ende der jährlichen Kürbisausstellung findet am Freitag die Kürbisernte im Erfurter egapark statt. Hier werden die riesigen Kürbisfiguren abgeerntet und können von Besuchern mitgenommen werden. Begleitet wird der Nachmittag unter anderem von einem Familienprogramm mit Kürbisschnitzen, einem Lampionumzug und einer Halloween-Feuershow. Der Eintritt für Schüler bis 16 Jahre kostet 3,50 Euro, Erwachsene zahlen zehn Euro.
Taschenlampenführung im Schloss Elisabethenburg
Meiningen - Bewaffnet mit einer Taschenlampe begeben sich die Besucher auf einen Rundgang durchs dunkle Schloss Elisabethenburg. Dabei treiben gruselige Figuren im Museum ihr Unwesen. Die Führung dauert rund 60 Minuten und findet ab 17.30 Uhr alle 30 Minuten statt. Der Eintritt kostet fünf Euro für Kinder und zehn Euro für Erwachsene.
TAG24 wünscht viel Spaß an Halloween!
Titelfoto: 123rf/evgenyatamanenko