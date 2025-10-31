Mit diesen Events in Thüringen gruselt Ihr Euch zu Halloween nicht vor Langeweile

Noch nichts vor an Halloween? Mit diesen tollen Veranstaltungstipps für ganz Thüringen wird es garantiert nicht langweilig!

Von Marie Pohland

Halloweenfest im Zoopark

Erfurt - Am Freitag und Samstag verwandeln die Gärtner des Erfurter Zooparks in eine Halloween-Meile mit Spinnen, Hexenkesseln und Gespenstern. Außerdem gibt es den "Wald des Schreckens", in dem gespenstische Kreaturen lauern. Zusätzlich gibt es einige Mitmachaktionen wie das klassische Kürbisschnitzen, aber auch Halloween-Fütterungen der Tiere. Für Musikprogramm, Essen und Getränke sei ebenso gesorgt, so der Erfurter Zoopark. Alle verkleideten Kinder erhalten freien Eintritt.

Der Zoopark Erfurt verwandelt sich am Freitag und Samstag in eine Halloween-Meile. © Bildmontage: 123RF/vynikal, Thüringer Zoopark Erfurt

Halloween im Bärenpark

Leinefelde-Worbis - Am Freitag startet ab 10 Uhr das Halloweenfest im Bärenpark Worbis. Auf der herbstlichen Bastelstraße im Bistro Bärenblick kann sich unter anderem beim Kürbisschnitzen kreativ ausgetobt werden. Außerdem können Schaulustige die Bären schon dabei beobachten, wie sie ihre Vorbereitungen für den Winter treffen. Für die Besucher werden Speisen vom Grill sowie Kürbissuppe angeboten. Kinder bis 15 Jahre in Kostümen erhalten hier ebenfalls freien Eintritt.

Der Bärenpark Worbis hat sich kreative Angebote für den Feiertag ausgedacht. (Symbolfoto) © Martin Schutt/dpa

Spuk im Schlossmuseum und in der Stadtbibliothek

Sonderhausen - Am Freitag spukt es auch im Schlossmuseum und in der Stadtbibliothek in Sondershausen. Angeboten wird unter anderem ein Taschenlampenquiz auf eigene Faust, bei dem in den dunklen Ausstellungsräumen des Museums nach der Lösung eines Rätsels gesucht werden muss. In der Stadtbibliothek können Kinder einer Geistergeschichte im Glas lauschen und anschließend die Bibliothek erkunden. Der Eintritt kostet bis drei Euro, je nach Veranstaltung.

Auch im Schlossmuseum in Sondershausen spukt es an Halloween. (Symbolfoto) © Michael Reichel/dpa

Kürbisernte im egapark

Erfurt - Zum Ende der jährlichen Kürbisausstellung findet am Freitag die Kürbisernte im Erfurter egapark statt. Hier werden die riesigen Kürbisfiguren abgeerntet und können von Besuchern mitgenommen werden. Begleitet wird der Nachmittag unter anderem von einem Familienprogramm mit Kürbisschnitzen, einem Lampionumzug und einer Halloween-Feuershow. Der Eintritt für Schüler bis 16 Jahre kostet 3,50 Euro, Erwachsene zahlen zehn Euro.

Nach der Kürbisausstellung im egapark folgt am Freitag die Kürbisernte. © egapark Erfurt/Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH/obs

Taschenlampenführung im Schloss Elisabethenburg