Weniger Arbeitslose im Oktober, doch für Ältere bleibt es schwer

Erfurt - In Thüringen ist die Arbeitslosenquote im Oktober erneut leicht gesunken, lag aber noch höher als vor einem Jahr.

Markus Behrens, Chef der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen, weiß: Für ältere Arbeitslose bleibt die Situation anspruchsvoll. © Simon Kremer/dpa

Im Freistaat waren im Oktober 68.671 Menschen arbeitslos gemeldet und damit 409 weniger als im September, aber 1598 Personen (+2,4 Prozent) mehr als vor einem Jahr, wie die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag im Oktober bei 6,2 Prozent - und damit einen Prozentpunkt höher als im Oktober 2024.

"Die Herbstbelebung bringt leichte Bewegung in den Arbeitsmarkt, vor allem für jüngere Menschen, die zum Ausbildungs- oder Berufseinstieg bessere Chancen finden", sagte Markus Behrens, Chef der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen.

Gerade jüngere Menschen, die sich nach ihrer Ausbildung zunächst arbeitslos gemeldet hatten, hätten nun in vielen Fällen den Einstieg ins Berufsleben geschafft.

"Gleichzeitig bleibt die Situation für ältere Arbeitslose anspruchsvoll."