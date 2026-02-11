Nach Beinahe-Unfall: Tierhalter erhält Verbot für Schaf- und Ziegenhaltung

Wernrode/Wolkramshausen/Sondershausen - Ein Beinahe-Unfall zwischen einem Autofahrer, mehreren Schafen und einer Ziege hat am Samstag umfangreiche Ermittlungen von Polizei und Veterinäramt ausgelöst – mit weitreichenden Folgen für den Tierhalter.

Nach einem Beinahe-Unfall mit frei laufenden Schafen und einer Ziege griffen Polizei und Veterinäramt ein. © Silvio Dietzel

Die Tiere waren zwischen Wernrode und Wolkramshausen auf der Straße unterwegs. Da sie keinem Anwohner zugeordnet werden konnten und keine Ohrmarken trugen, wurde die Polizei Nordhausen hinzugezogen.

Nach rund einer Stunde konnten die Tiere auf einem Grundstück gesichert werden.

Dort stellten die Einsatzkräfte erhebliche Missstände bei Unterbringung und Versorgung fest. Das zuständige Veterinäramt wurde informiert.



Erste Ermittlungen ergaben, dass die Tiere einem Mann aus Sondershausen gehören. Bei einer Kontrolle am Sonntag bestätigte das Veterinäramt gravierende Mängel. Die Tiere wurden zunächst grundversorgt. Der Halter war zunächst nicht erreichbar.