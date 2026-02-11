Zahl neuer Gewerbeanmeldungen in Thüringen steigt deutlich

Thüringen - In Thüringen wurden im vergangenen Jahr spürbar mehr Gewerbe angemeldet.

Mehr als 82 Prozent der Gewerbeanmeldungen 2025 in Thüringen waren Neugründungen. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Wie das Statistische Landesamt in Erfurt mitteilte, registrierten die Gewerbeämter 2025 mehr als 12.000 Anmeldungen und damit rund 600 oder 5,3 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die Zahl der Gewerbeabmeldungen blieb dagegen mit rund 12.100 nahezu stabil.

Mehr als 82 Prozent der Gewerbeanmeldungen waren Neugründungen. Das Gros davon entfiel auf Kleinunternehmen und Nebenerwerbsbetriebe.

Knapp ein Viertel der Gründer startete mit Kapital- oder Personengesellschaften oder mit Betrieben mit bereits beschäftigten Mitarbeitern. Mit 9.859 lag die Zahl der Neugründungen nach Angaben der Statistiker um 6,2 Prozent über dem Vorjahresniveau.