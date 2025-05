Nach Disko-Ausflug attackiert: Zwei Verletzte, mehrere Streifenwagen im Einsatz

Gera - Nach dem Besuch einer Disko in Gera sind zwei Menschen verletzt worden. Mehrere Streifenwagen kamen zum Einsatz.

Mehrere Streifenwagen kamen zum Einsatz, wie aus Polizei-Angaben hervorging. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Am frühen Sonntagmorgen verließen zwei 26-jährige Partygänger sowie deren Freunde eine Diskothek in der Heinrichstraße in Gera und begaben sich zu einer nahe gelegenen Straßenbahnhaltestelle, wie aus Angaben der Polizei von Sonntagmorgen hervorging.

Die jungen Männer seien dort zunächst auf vier Jugendliche getroffen, welche von Ihnen Geld gefordert hätten. "Als die Herren dies ablehnten, attackierte die Gruppe sie mit Schlägen und Tritten", so die Beamten.

Den Angaben nach versuchten die Geschädigten zu flüchten. Jedoch seien sie von drei weiteren Jugendlichen ebenfalls geschlagen worden, "welche augenscheinlich zu den ersten Angreifern gehörten".

Die Täter seien im Anschluss in Richtung Innenstadt geflüchtet. Laut Polizei wurden die beiden 26-Jährigen leicht verletzt. Zum Einsatz kamen mehrere Streifenwagen des Inspektionsdienstes Gera, die Personen konnten aber nicht mehr erwischt werden, wie aus den Angaben weiter hervorging.