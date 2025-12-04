Nach Großspende an AfD zu Jahresbeginn: Böttcher AG mit Rekordumsatz

Jena - Die Böttcher AG hat erstmals in ihrer Unternehmensgeschichte die Umsatzschwelle von einer Milliarde Euro überschritten.

Die Böttcher AG mit Sitz in Jena hat eine Milliarde Euro Umsatz geknackt. (Archivfoto) © Bodo Schackow/dpa

Vorstand und Gründer Udo Böttcher sprach kurz vor Ende des Geschäftsjahres von einem historischen Moment. "Aus einer kleinen Idee ist in drei Jahrzehnten ein E-Commerce-Champion geworden."

Der Online-Versandhändler mit Sitz in Jena, der unter anderem auf Bürobedarf spezialisiert ist, hat seinen Umsatz 2025 demnach um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert.

Gleichzeitig sei auch die Anzahl an Neukunden um über 20 Prozent gestiegen, hieß es weiter. Angaben zum Gewinn wurden nicht gemacht.

Das Unternehmen wurde 1991 gegründet. Wegen einer Großspende an die AfD war es zu Beginn des Jahres in die Schlagzeilen geraten. Ein damaliger Aufsichtsrat hatte knapp eine Million Euro an die Partei gespendet, beteuerte aber, dies als Privatperson getan zu haben.