Noch schiefer als Pisa: Touristen-Highlight in Thüringen öffnet schon bald

Bad Frankenhausen (Kyffhäuserkreis) - Pisa war gestern! Noch viel schiefer als der berühmte Turm aus der italienischen Küstenstadt ist der Kirchturm im thüringischen Bad Frankenhausen. Gäste dürfen sich freuen: Schon bald ist das Bauwerk wieder zugänglich.

Mit einer Neigung von inzwischen 4,86 Metern ist der Kirchturm in Bad Frankenhausen sogar noch schiefer als der berühmte Turm von Pisa (Neigung: 3,92 Meter). © Hendrik Schmidt/dpa

Nach mehreren Jahren soll der schiefe Turm der Oberkirche ab dem kommenden Frühjahr wieder für Gäste geöffnet werden.

Nach baulichen Verzögerungen sei die Eröffnung des neuen Besucherzentrums für März nächsten Jahres anvisiert, sagte Bürgermeister Matthias Strejc (SPD).

Derzeit würden die letzten Innenausbauarbeiten und der Einbau der multimedialen Technik erfolgen. Ursprünglich sollte das moderne Besucherzentrum schon in diesem Frühjahr eröffnen.

Dort sollen unter anderem ein immersives Kino und VR-Brillen die Geschichte des Turms digital erlebbar machen, so der Bürgermeister.

Künftig könnten 15 Gäste gleichzeitig im Halbstundentakt den Turm besteigen und oben auf einem kleinen Skywalk den Panoramablick über die Kurstadt und das Kyffhäusergebirge genießen.