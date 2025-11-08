Neuer FDP-Vorsitzender will "keine Cowboy-Stiefel" tragen

Probstzella/Erfurt - Torsten Klöppel ist zum neuen Vorsitzenden der Thüringer FDP gewählt worden. Er erhielt bei einem Landesparteitag 99 Stimmen. Insgesamt hatten 143 Wahlberechtigte Stimmen abgegeben, 11 wurden als ungültig gewertet, 33 votierten gegen Klöppel. Gegenkandidaten gab es nicht.

Torsten Klöppel (41) wurde zum neuen Vorsitzenden der FDP Thüringen gewählt. © Bodo Schackow/dpa

Er wolle an liberalen Kernthemen festhalten, sagte Klöppel. "Bildung, Verwaltungsbürokratie – die Themen für uns liegen auf der Straße", betonte der 41-Jährige aus Gotha nach seiner Wahl am Rande des Parteitags in Probstzella (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt).

Zu seiner ersten Stellvertreterin wurde Andrea Dittrich gewählt.

Sie ist Bürgermeisterin der Gemeinde Schmorda (Saale-Orla-Kreis). Zweiter Stellvertreter wurde Dirk Bergner, der die Landespartei zuletzt kommissarisch geleitet hat.

Klöppel hat mit seiner Partnerin ein gemeinsames Kind und ein weiteres Kind aus einer früheren Partnerschaft.

Er ist selbstständiger Kaufmann bei einer Handelskette und unter anderem Vorsitzender eines Kleingartenvereins.