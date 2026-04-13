13.04.2026 18:21 Nur wenige Cannabis-Anbauvereine in Thüringen

Thüringen zählt laut RND zwei Jahre nach der Cannabis-Teillegalisierung zu den Bundesländern mit besonders wenigen Anbauvereinen.

Von Simone Rothe, Carla Benkoe Berlin/Erfurt - Thüringen gehört rund zwei Jahre nach der Teillegalisierung von Cannabis laut einer Umfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) zu den Bundesländern mit nur wenigen Anbauvereinen. Bundesweit sind nach den Daten 413 Anbauvereine entstanden, darunter nur sechs in Thüringen. Bezogen auf die Bevölkerung liegt der Freistaat mit einem Wert von 0,29 genehmigten Anbauvereinigungen pro 100.000 Einwohner im hinteren Drittel der Bundesländer.

Rund zwei Jahre nach der Teillegalisierung von Cannabis zählt Thüringen laut einer Umfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) zu den Bundesländern mit vergleichsweise wenigen Anbauvereinen. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa Die Nachbarländer Sachsen-Anhalt und Sachsen kommen bei den sogenannten Cannabis Social Clubs beispielsweise auf Werte von 0,75 beziehungsweise 0,62 Anbauvereinigungen pro 100.000 Einwohner. Niedersachsen führt mit 1,06 genehmigten Anbauvereinigungen pro 100.000 Einwohner das bundesweite Ranking an - gefolgt von Hamburg (0,91) und Brandenburg (0,82). In Bayern gibt es danach mit 0,07 Vereinigungen pro 100.000 Einwohner die wenigsten Cannabis Social Clubs.

19 Anträge in Thüringen gestellt

Die Teillegalisierung von Cannabis gilt bundesweit seit dem 1. April 2024. (Symbolbild) © Michael Brandt/dpa Die Teillegalisierung von Cannabis gilt bundesweit seit dem 1. April 2024. Volljährige dürfen seitdem Cannabis konsumieren und in begrenzter Menge zu Hause für den Eigenbedarf anbauen. Beim Konsum sind Abstände etwa zu Spielplätzen und Schulen vorgeschrieben. Vereine können seit dem 1. Juli 2024 Anträge für Cannabis-Anbauvereinigungen stellen. In Thüringen wurden nach den Daten bisher 19 Anträge gestellt und 6 genehmigt. Das heißt aber nicht, dass die anderen Anträge abgelehnt sein müssen. Thüringen Züge in Thüringen immer unpünktlicher: Das sind die Gründe Noch nicht alle gestellten Anträge seien in Bearbeitung, einige seien auch zurückgezogen worden, hieß es bundesweit zur Begründung. Anbauvereinigungen gibt es nach früheren Angaben unter anderem in Erfurt, Weimar, Jena und Hildburghausen. Dort wird gemeinschaftlich Cannabis angebaut und unter strengen Vorgaben an Mitglieder ausgegeben.

Bisher keine Auffälligkeiten beim Konsum