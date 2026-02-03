Kundgebung sorgt am Mittwoch für Verkehrsbehinderungen in Jena

Jena - Aufgrund einer angemeldeten Kundgebung ist am Mittwoch im Jenaer Stadtzentrum mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Am Mittwochabend kann es im Zentrum zu Verkehrsbehinderungen kommen. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Betroffen ist der Zeitraum von etwa 17 Uhr bis 18.30 Uhr.

Geplant ist die Kundgebung unter dem Motto "Immer wissend, nicht alleine zu sein – Freiheit für Maja und alle Antifas", zu der rund 200 Teilnehmende erwartet werden.

Die Auftaktkundgebung findet von etwa 17 Uhr bis 17.30 Uhr auf der Freifläche am Holzmarkt statt. Anschließend zieht der Demonstrationszug gegen 17.30 Uhr durch die Innenstadt.

Die Route führt über den Holzmarkt, die Löbderstraße, den Markt, Unterm Markt, die Oberlauengasse, die Saalstraße, den Kirchplatz, die Johannisstraße bis zur Straße Am Pulverturm.