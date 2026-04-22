Projekt gestartet: Das Finanzamt macht jetzt für Euch die Steuererklärung

Erfurt - Für Tausende Menschen in Thüringen soll die Abgabe der Steuererklärung in diesem Jahr einfacher werden.

Die Finanzämter können das Ausfüllen der Steuererklärung übernehmen. (Symbolfoto) © Oliver Berg/dpa

Für Steuerpflichtige, die ausschließlich Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit oder Rente beziehen, können die Finanzämter das Ausfüllen der Steuererklärung für 2025 übernehmen.

Hintergrund ist ein zunächst auf ein Jahr befristetes Pilotprojekt zur sogenannten Amtsveranlagung, wie Finanzministerin Katja Wolf (50, BSW) in Erfurt mitteilte. Davon profitieren könnten 40.000 Steuerpflichtige, die ihre Erklärung bisher ohne Hilfe von Steuerberatern oder Lohnsteuerhilfevereinen ausgefüllt haben.

Die Finanzämter schicken an die betreffenden Haushalte auf Basis der vorhandenen Einkommensdaten vorausgefüllte Steuererklärungen, die die Empfänger nur noch unterschreiben und zurückschicken müssen - falls sie mit der Veranlagung durch das Amt einverstanden sind. Bei gemeinsam zu veranlagenden Ehepartnern müssen beide die Zustimmungserklärung unterschreiben.

Der Bescheid soll dann innerhalb weniger Tage erstellt werden. Eine Verpflichtung, die Steuererklärung durchs Amt in Anspruch zu nehmen, besteht für die Angeschriebenen nicht.