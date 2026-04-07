Rad-Demo rollt durch Jena: Verkehrsbehinderungen am Dienstagabend

Jena - Wegen einer angemeldeten Kundgebung müssen sich Verkehrsteilnehmende am Dienstagabend in Jena auf Einschränkungen einstellen.

Eine "Critical Mass"-Fahrraddemo sorgt am Dienstagabend in Jena für Verkehrsbehinderungen. (Symbolbild) © 123rf/joseh51

Zwischen etwa 18 Uhr und 19.30 Uhr findet eine Demonstration zur sogenannten "Critical Mass" statt.

Organisiert wird die Aktion vom ADFC Thüringen, Kreisverband Jena-Saaletal. Rund 40 Teilnehmende werden erwartet. Los geht es mit einer Auftaktkundgebung auf dem Holzmarkt von 18 bis 18.15 Uhr.

Anschließend zieht ein Fahrradkorso quer durch das Stadtgebiet. Die Route führt unter anderem über Engelplatz, Schillerstraße, Westbahnhofstraße, Tatzendpromenade, Kahlaische Straße, Carl-Zeiß-Platz, Fürstengraben und den Leutragraben, bevor der Korso wieder am Holzmarkt endet.

Dort ist zwischen 19.15 Uhr und 19.30 Uhr eine Abschlusskundgebung geplant.