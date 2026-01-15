Reguläre Jagd auf Wölfe? Das sagt der NABU Thüringen

Thüringen - Der NABU Thüringen hat die geplante Aufnahme des Wolfs ins Bundesjagdgesetz scharf kritisiert.

Der NABU Thüringen warnt davor, die kleine und stagnierende Population im Freistaat durch eine reguläre Jagd weiter zu gefährden. (Archivfoto) © Sina Schuldt/dpa

Anlass ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs im Bundestag. Nach Ansicht des Verbandes würde die Neuregelung eine reguläre Jagd auf Wölfe ermöglichen – auch in Bundesländern mit sehr kleinen Beständen wie Thüringen.

Im Freistaat leben nach NABU-Angaben derzeit rund 25 bis 30 Wölfe. Diese Zahl stagniere seit Längerem und liege weiterhin auf einem kritischen Niveau.

Silvester Tamás vom NABU Thüringen warnt, dass eine generelle Bejagung kleine Bestände weiter schwächen oder sogar zum Erlöschen bringen könnte.

Zudem hält der NABU die Pläne für rechtlich problematisch, da sie aus seiner Sicht gegen EU-Naturschutzrecht und entsprechende Urteile des Europäischen Gerichtshofs verstoßen. Bereits heute gebe es rechtliche Möglichkeiten, gezielt gegen einzelne auffällige Tiere vorzugehen. Eine darüber hinausgehende, allgemeine Jagd sei daher nicht nötig.