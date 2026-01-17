Schnee schmilzt rasant: Wintersport in Thüringen trotzdem noch möglich

Erfurt - Nach dem letzten Traumwochenende sind die Verhältnisse für Wintersportfans im Thüringer Wald wieder schlechter geworden.

Wintersport ist in Thüringen weiterhin möglich, allerdings nicht mehr so stark wie noch am vergangenen Wochenende. © Michael Reichel/dpa

Ski und Rodel sind aber weiterhin möglich. Insgesamt sind noch etwas über 50 Kilometer Loipen gespurt, wie der Regionalverbund Thüringer Wald mitteilte. Vergangenes Wochenende waren es noch über 600 Kilometer gewesen.

Auch auf acht Rodelhängen und vier Skiliften können sich Ausflügler bei bis zu 30 Zentimetern Schneehöhe noch austoben.

Vergangenes Wochenende hatte klirrende Kälte und strahlender Sonnenschein viele Menschen in die höheren Lagen gelockt.